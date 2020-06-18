18 июня 2020, 21:55
Культура

Готовится продолжение мультсериала «Ну погоди!»

Волка переоденут по моде, появятся новые персонажи

«Союзмультфильм» готовит продолжение «Ну погоди!». Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву, премьера первого эпизода может состояться в конце лета - начале осени 2020 года. Продолжение мультсериала решено посвятить 50-летию героев мультфильмов «Ну, погоди!».

Вечное противостояние Волка и Зайца, видимо, останется основой сюжета нового мультика. Однако в него будут добавлены и новые персонажи. Это Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля (на фото).

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся»,

- рассказала ТАСС генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Ранее стало известно, как будет выглядеть Волк в продолжении мультсериала. Картинку опубликовало издание Mash.

Образ серого антигероя подбирали долго: было 50 вариаций, 18 вариантов причёсок и 4 варианта хвоста. Неактуальный клеш Волку заменили на штаны «скинни». «Союзмультфильм» разослал картинку актёрам, которые пробовались на озвучку самого обаятельного мультзлодея, вместо умершего Папанова.

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