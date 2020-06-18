Готовится продолжение мультсериала «Ну погоди!»

«Союзмультфильм» готовит продолжение «Ну погоди!». Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву, премьера первого эпизода может состояться в конце лета - начале осени 2020 года. Продолжение мультсериала решено посвятить 50-летию героев мультфильмов «Ну, погоди!».

Вечное противостояние Волка и Зайца, видимо, останется основой сюжета нового мультика. Однако в него будут добавлены и новые персонажи. Это Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля (на фото).

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся»,

- рассказала ТАСС генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Ранее стало известно, как будет выглядеть Волк в продолжении мультсериала. Картинку опубликовало издание Mash.

Образ серого антигероя подбирали долго: было 50 вариаций, 18 вариантов причёсок и 4 варианта хвоста. Неактуальный клеш Волку заменили на штаны «скинни». «Союзмультфильм» разослал картинку актёрам, которые пробовались на озвучку самого обаятельного мультзлодея, вместо умершего Папанова.