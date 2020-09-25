Гостиница «Северная» получила новую звезду

Историческая гостиница Петрозаводска успешно прошла государственную классификацию и 21 августа официально получила статус «4 звезды».

В 2012 году у гостиницы сменился собственник, им стал Леонид Белуга. На тот момент здание комплекса пребывало не в лучшем состоянии, и было решено произвести первый этап его реконструкции. Обновлению подверглись фасад здания, интерьеры и техническое оснащение гостиницы и ресторана, был надстроен пятый этаж. А совсем недавно «Северная», живая и яркая достопримечательность столицы Карелии, отметила 80-летний юбилей.

В этом году в гостинице «Северная» была запланирована и осуществлена полная реновация номерного фонда. С января по июль был произведен капитальный ремонт двух крыльев здания на двух этажах гостиницы - сделано все, чтобы пребывание гостей стало еще комфортнее и приятнее - как дома. Сейчас сложно себе представить, что еще десять лет назад существовали номера без современных удобств.

Сегодня гостиница полностью соответствует требованиям, предъявляемым к отелям высшей категории. Уровень «Четыре звезды» означает, что туристический объект имеет благоустроенную территорию, в номерах используется мебель и отделка премиального качества. Высокому уровню соответствует обслуживание и в ресторане. Стандарт оговаривает все мелочи, включая постельное белье, санитарно-техническое оснащение, наличие в номерах мини - баров, халатов и прочее.

Гостинице в историческом охраняемом здании получить четыре звезды было не так просто, но удалось! Время в период пандемии 2020 года было потрачено с пользой. Был подготовлен дизайн-проект, отремонтировано 63 номера гостиницы и закуплены стильные предметы мебели. После окончания реновации была подана заявка на категорию, и вот долгожданные 4 звезды красуются на фасаде гостиницы, гарантируя высокий уровень сервиса гостям.

Теперь гостиница «Северная» может предложить любой из 92 номеров, среди которых как стандартные, так и представительские номера высших категорий. Деловые гости города оценят оборудованный для встреч, презентаций и переговоров бизнес-центр с двумя новыми конференц-залами, а также современный коворкинг - центр. Рядом с гостиницей располагается охраняемая парковка и стоянка такси.

Также в комплекс входит ресторан «Северный», который готов принять до 500 человек. Оборудованный зал и площадь ресторана позволяют проводить мероприятия разных уровней и масштабов, отвечая всем требованиям их участников. Гурманов привлекает сюда европейская, русская, карельская кухни и фирменные блюда, ценителей музыки - живой звук, бизнесменов - комфорт и стиль, подходящий как для отдыха, так и для деловых встреч. Кроме большого зала в ресторане «Северный» работают 6 банкетных залов, один из которых оформлен в национальном карельском стиле, где в уютной и одновременно торжественной обстановке вы сможете провести деловую встречу, банкет и семейное торжество. Разнообразный завтрак в формате “шведский стол” включен в стоимость проживания. Также в ресторане работает собственная пивоварня, осуществляющая производство напитка по австрийской технологии.

В коридорах гостиницы второго и третьего этажей на выставке - продаже демонстрируются картины местных художников. В здании работает салон красоты и массажный кабинет, доступен бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет и другие дополнительные услуги.

Особенно приятно сообщать о важных изменениях в жизни гостиницы в преддверии профессионального праздника.

Коллектив гостиницы «Северная» поздравляет партнеров и коллег со Всемирным Днем туризма! Желаем Вам новых впечатлений, интересных маршрутов и событий. И пусть гостиница «Северная» станет одним из таких мест, где душа наполняется восторгом, а сердце гармонией!

Контакты:

Гостиница «Северная»

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 21

Служба приема и размещения: (8142) 599 777 (круглосуточно),

Отдел бронирования: (8142) 599 707, e-mail: reservation@severnaya.info

Бизнес-центр: (8142) 599 711, business@severnaya.info

Аренда офисов: 638 323, e-mail: arenda@severnaya.info