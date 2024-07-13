Госинспекция труда помогла охраннику из Петрозаводска получить деньги

Государственная инспекция труда добилась восстановления прав работника на выплату всех денег, причитающихся ему при увольнении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В госинспекцию обратился мужчина, уволившийся из охранного предприятия. Он рассказал, что ему недоплатили при увольнении.

Ведомство разобралось в ситуации. После его вмешательства житель Петрозаводска получил более 30 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»