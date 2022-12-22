22 декабря 2022, 13:34
Госинспекция труда добилась перерасчета зарплаты для петрозаводчан
Жители карельской столицы восстановили свои права с помощью государственного ведомства
Госинспекция труда в Петрозаводске помогла горожанам, которым несправедливо платили меньше положенного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в ходе проверки одной из фирм выяснилось, что во втором и третьем квартале 2022 года четырем работникам выплачивалась зарплата, не соответствующая установленному в Карелии минимальному размеру оплаты труда.
Инспекция добилась перерасчета зарплат горожан. В итоге работодатель начислил сотрудникам недостающие деньги. // Фото: unsplash.com