Госинспекция труда добилась перерасчета зарплаты для петрозаводчан

Госинспекция труда в Петрозаводске помогла горожанам, которым несправедливо платили меньше положенного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе проверки одной из фирм выяснилось, что во втором и третьем квартале 2022 года четырем работникам выплачивалась зарплата, не соответствующая установленному в Карелии минимальному размеру оплаты труда.

Инспекция добилась перерасчета зарплат горожан. В итоге работодатель начислил сотрудникам недостающие деньги. // Фото: unsplash.com