30 карельских школьников получат стипендию в 15 тысяч рублей

Из 109 учеников в Карелии выбрали 30 самых творческих, умных, активных и социально ответственных. Им выплатят стипендию в 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и спорта.

Сертификаты стипендиатам вручили в Национальной библиотеке Карелии.

Среди стипендиатов республиканской стипендии «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» победители и призеры международных, всероссийских конкурсов и соревнований, авторы персональных выставок, публикаций в научных изданиях, исполнители сольных концертов. // фото пресс-центр министерства образования и спорта РК