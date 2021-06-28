Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы "скрутки" пробега

25 июня в Государственной Думе зарегистрирован законопроект спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О рекламе", устанавливающий запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автомобилей. Документ внесен в базу данных федеральных законопроектов на сайте нижней палаты парламента России.

Ранее, отметив высокую социальную значимость вопроса, инициативу Элиссана Шандаловича поддержали Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комиссия Совета законодателей Федерального Собрания по вопросам экономической и промышленной политики.

По мнению автора законопроекта, одометр автомобиля - это такой же прибор учёта, искажение данных которого приводит к намеренному введению в заблуждение покупателя и, как следствие, к возможным авариям.

Сегодня в интернете часто встречаются коммерческие предложения по "скрутке" пробега автомобиля. Показания прибора намеренно занижаются, например, для более выгодной продажи автомобиля на вторичном рынке. В результате это не позволяет покупателю достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля. Считаю, что запрет на рекламу таких сомнительных услуг, прежде всего, будет способствовать снижению числа аварий из-за неисправностей транспортного средства, которые могут повлечь серьезную опасность для жизни человека

- пояснил Шандалович.

В настоящее время в федеральном законодательстве установлен аналогичный запрет на рекламу услуг по корректировке показаний приборов учета коммунальных ресурсов. За его нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан - от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Такие же санкции в случае принятия законопроекта ожидают нарушителей запрета на рекламу услуг по корректировке одометров.