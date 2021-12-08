Госдума продлила заморозку накопительной пенсии россиян

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года. Об этом пишет «Фонтанка».

Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Мера должна привести к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в 6% направляются в страховую часть, то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Ранее люди могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую, чтобы увеличить баллы для расчета размера будущей пенсии. Фото pixabay.com/Frantisek_Krejci