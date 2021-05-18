Горячую воду отключат на выходные в десятках домов Петрозаводска

Об отключении горячего водоснабжения в пятницу и выходные дни в домах петрозаводчан предупреждает администрация столицы Карелии.

Отключение начнут производить 21 мая с 14 часов. Горячей воды домах на проспекте Карла Маркса, улице и площади Кирова, Куйбышева, Ленинградской, Московской, набережной Варкауса, Октябрьском и Первомайском проспектах, Гоголя, Шотмана, Пограничной и ряде других не будет вплоть до 20 часов 23 мая.

«Связано это с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей в рамках реконструкции»,

- прокомментировали в пресс-службе администрации.

Полный список домов, попавших в зону отключения, можно посмотреть здесь. (фото peterburg2.ru)