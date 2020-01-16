«Горячая линия» транспортной прокуратуры состоится сегодня

Сегодня, 16 января, с 14 до 16 часов состоится «горячая линия» транспортной прокуратуры республики.

Сотрудники учреждения примут обращения жителей республики о нарушениях их прав организациями воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Телефон «горячей линии»: 8(8142)79-38-41.

Вчера стало известно, что консультации о диспансеризации по телефону дают специалисты Минздрава. Узнать о порядке прохождения профосмотров теперь можно, позвонив на бесплатный номер «горячей линии»: 8-800-200-0-200.