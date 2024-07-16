Горячая линия фонда «Защитники Отечества» продолжает работу

С февраля 2024 года работает горячая линия фонда «Защитники Отечества» 117 (добавочный 1). Она уже приняла почти 110 тысяч звонков. Несколько десятков операторов непрерывно фиксируют запросы ветеранов СВО и их родных. При этом почти 90% звонков принимают в течение 30 секунд.

В среднем в сутки на линию поступает 700–900 звонков, меньше всего обращений в выходные дни. Самыми частыми вопросами стали поиск родственников, заключение контракта и условия, выплаты, льготы, получение ветеранского удостоверения.

На горячую линию могут обратиться уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

Также обратиться за помощью в фонд можно и очно. Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1, тел. +7 (814-2) 44-53-10.

//фото: Фонд "Защитники Отечества"