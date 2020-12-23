Городской дом культуры подготовил видео про новогодние мероприятия

В канун Нового года и Рождества, Городской дом культуры выпустил видеоанонс для жителей Петрозаводска и гостей города, сообщает сайт мэрии.

Краткое содержание видеопослания

С 24 декабря на площади Кирова начинает работу Рождественская ярмарка. Откроется, уже ставший привычным каток, скоморохи будут раздавать детям сувениры: светоотражатели, календарики, значки, силиконовые браслеты. Ярмарка продлится до 10 января 2021 года.

30 декабря в видео-блоге «Прогулки с Марьяне» зрители увидят новогоднее путешествие карельской красавицы в поместье к Деду Халла. Заодно несведущие узнают, кто это такой.

31 декабря на электронных ресурсах дома культуры и управления культуры Петрозаводска пройдет мини-концерт «Сказка к нам приходит». В него войдут музыкальные видео-открытки от творческих коллективов города.

С 1 по 7 января состоится премьерный клип-парад «Когда приходит Новый год». Вокалисты студии «Соло» приняли участие в создании пяти видео специально для рождественской недели.

«Петрозаводск говорит» уже писал о том, что петрозаводчан ждет довольно скромный Новый год.

Фото – скриншот видео