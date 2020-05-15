Городские фонтаны в Петрозаводске к летнему сезону готовы

«РКС-Петрозаводск» подготовили фонтаны города к новому сезону. Точная дата начала работы фонтанов пока неизвестна, сезон могут открыть в любой момент, и АО «ПКС-Водоканал» подготовилось к этому событию заранее. Решение о начале сезона фонтанов принимает администрация Петрозаводского городского округа, предварительно фонтаны начнут свою работу в начале июня.

Сотрудники Водоканала уже установили насосное оборудование в «Молекуле Фуллерена». Каждый год после окончания сезона фонтаны консервируют: демонтируют насосы, детали, на которые пагубно влияют перепады температур, перекрывают воду. Весной же, ближе ко времени запуска фонтанов, детали возвращают на место, трубы перед запуском прочищаются, работники АО «ПКС-Водоканал» при необходимости устанавливают насосы, проверяют целость чаш, прочищают форсунки и фильтры.

В прошлом году «РКС-Петрозаводск» сделали косметический ремонт фонтана, расположенного на Березовой аллее. Фонтан подключили к централизованным сетям водоснабжения: теперь его не нужно наполнять самостоятельно, раньше это приходилось делать раз в неделю. Запуска в работу ждут фонтаны у кафе «Нойбранденбург», «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан на Березовой аллее и фонтан «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.