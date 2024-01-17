Город и поселок в Карелии остались без воды из-за аварии

Кемь и Рабочеостровск остались без воды из-за аварии на насосно-фильтровальной станции. Об этом сообщили в администрации Кемского района.

Причины аварии предстоит выяснить специалистам. О сроках устранения повреждений власти района пообещали сообщить жителям в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 17 января, в Петрозаводске без электричества оставались районы Кукковка и Железнодорожный. К настоящему времени ресурс возвращен в дома горожан. // Фото «Петрозаводск говорит»