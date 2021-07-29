Гонщика на Lexus могут на полгода лишить прав

Еще один любитель обогнать собратьев-автомобилистов попал в поле зрения инспекторов ДПС. В Олонецком районе остановили Lexus, водитель которого выехал на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент случился на 485-м километре федеральной трассы «Кола». Обгон на этом участке категорически запрещен. Но ни знаки, ни разделительная линия не помешали любителю быстрой езды.

Водитель Lexus обгонял других автомобилистов и создал опасную ситуацию. На него составили протокол об административном правонарушении.

Мужчине грозит штраф в размере пять тысяч рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев. // Фото: Госавтоинспекция Карелии