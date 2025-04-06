Голодный волк-одиночка вышел к домам на севере Карелии

В СОТ «Кимасозеро» пришел волк. Об этом предупредили в сообществе «Антибеседка-Костомукша».

Уличная камера поймала в объектив серого разбойника 5 апреля в 03:58. Хищник проходил ровно тем же путем, что и в конце февраля два других матерых. 28 февраля волки ранним утром прошли вдоль заборов вблизи домов, останавливались и прислушивались. В марте их выследили охотники и застрелили.

Теперь же в «Кимасозере» объявился волк-одиночка. Он также проследовал вдоль забора и скрылся.

В комментариях напомнили, что не нужно отпускать собак на самовыгул или садить на цепь, а держать дома или в вольерах.

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