Голиковку подключили к воде и теплу, но люди жалуются на холод

В 20 часов 2 февраля должен был завершиться большой ремонт, вызванный аварией на тепловых сетях на Лососинской набережной: из-за него на 12 часов от тепла и горячей воды были отключены сотни домов на Голиковке.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, авария была устранена в восьмом часу вечера и в дома на Голиковке вернулись тепло и горячая вода. Однако, как сообщают наши читатели с улицы Калинина, вода появилась, а тепло нет.

О том, что подключение тепла вернулось не во все дома, в ЕДДС ничего не известно. Жителям, которые не дождались теплоснабжения до сих пор, рекомендуют выпустить воздух из батарей, как это делается после летней остановки подачи тепла и воды.

Напомним, крупная авария была обнаружена РКС-Петрозаводск еще 28 января, но ремонт откладывали до дня, когда значительно поднимется температура воздуха.