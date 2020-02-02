Директор аэропорта «Петрозаводск» прокомментировал отсутствие лицензии

По словам директора аэропорта Алексея Николаева, каких-либо нарушений в работе предприятия нет, а задержка с оформлением документов носит сугубо административный характер, обусловленный многосоставной процедурой сертификации.

«В конце ноября – начале декабря члены комиссии работали в аэропорту. Мы сразу договорились, что будет максимально жесткий аудит с целью того, чтобы еще раз эксперты пристально посмотрели на саму систему работы аэропорта, оценили вопросы, связанные со стройкой: на территории аэропорта возводятся новые объекты. В итоге мы получили 28 замечаний рекомендательного характера с целью усиления авиационной безопасности.

Они не были связаны с тем, что у нас чего-то не хватало, как это было два года назад, когда, например, не был закрыт периметр, а сотрудники службы безопасности не прошли обязательное обучение. Нет, нам дали рекомендации, какие меры можно принять, чтобы улучшить свою работу. Среди них: увеличение штата, ввод дополнительной системы "Луч", которая контролирует ситуацию с выездом на взлетную полосу. Соответственно, был разработан план по приведению безопасности аэропорта в соответствие с самыми высокими стандартами. И с начала декабря по 26 января 2020 года, даты, до которой у нас действовал сертификат, мы все устраняли», - заявил директор.

Сейчас, как пишет сайт, по итогам повторной проверки, замечаний не выявлено. 30 января 2020 года Управлением транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта Аэропорту «Петрозаводск» был выдан Сертификат по авиационной безопасности со сроком действия до 30 января 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у аэропорта «Петрозаводск» 26 января истек срок действия сертификата по авиационной безопасности и он продолжает осуществлять воздушные перевозки, нарушая закон.