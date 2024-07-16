Глава Карелии обсудил с членами Общественной палаты совместную работу

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с пятым составом Общественной палаты республики. Руководитель региона подчеркнул, что этот институт гражданского общества давно стал надежным партнером Правительства региона и площадкой для обсуждения наиболее значимых социальных и экономических тем.

Общих задач у нас много. Сегодня важно участие Общественной палаты в рассмотрении и решении самых разных вопросов. Прежде всего, это реализация программы расселения аварийного жилья и программы первичного звена здравоохранения, общественный контроль за выполнением нацпроектов и определение приоритетов расходования бюджетных средств, адресная социальная поддержка жителей. Ключевыми в работе Общественной палаты должны остаться вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Также необходимо уделять внимание патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению исторической справедливости и правды, экологическому просвещению жителей,

- обратился Артур Парфенчиков к членам Общественной палаты.

Еще одно важнейшее направление в деятельности общественников - наблюдение за выборным процессом.

- 8 сентября предстоит Единый день голосования, в Карелии пройдут муниципальные выборы. На площадке Общественной палаты откроется Центр общественного наблюдения за выборами. Вся актуальная информация здесь будет обобщаться в режиме реального времени, что позволит обеспечить общественный контроль за соблюдением избирательного законодательства и прав граждан, - отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также нацелил новый состав Общественной палаты на активную работу с жителями региона и представление их интересов – необходимо вести с людьми постоянный диалог, оперативно реагировать на волнующие вопросы и оставаться связующим звеном между властью и населением.

- Ждем от вас участия во всех процессах и жизни республики. Желаю вам достижения всех поставленных целей во благо Карелии, - сказал руководитель региона.

По словам нового председателя Общественной палаты Карелии, проректора ПетрГУ Василия Катарова, в настоящее время в составе палаты утвержден перечень комиссий и их председатели, и она уже начала работу по поступающим от жителей обращениям.

//Фото: Правительство Карелии