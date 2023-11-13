Гинзбург назвал самые опасные диеты

Популярные диеты Пьера Дюкана и голодная могут серьезно навредить здоровью, считает российский специалист Михаил Гинзбург. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист сказал, что при любом похудении нужно соблюдать меру, уходить в крайности не нужно.

Диета Пьера Дюкана заключается практически в полном отказе от углеводов в рационе. Человек потребляет только белки. Это может привести к подагре. Камням в желчном пузыре и почках. При голодной диете могут происходить срывы. Также это чревато анорексией.

Серьезные ограничения в питании сопровождаются задержкой жидкости в организме и повышением холестерина в крови. В процессе строгого похудения может произойти нарушение электролитного обмена, это чревато нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления при попытках подняться. // фото nrd/ unsplash/com