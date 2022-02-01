Гигантское облако солнечной плазмы летит к Земле

К Земле приближается облако солнечной плазмы. Геомагнитная буря может ухудшить самочувствие некоторых людей и увеличить риск инфаркта у сердечников. Об этом рассказала доктор физико-математических наук Тамара Бреус, ее слова приводит «Лента.ру».

2 февраля на Земле ожидается умеренная магнитная буря. У жителей Карелии будет шанс увидеть полярные сияния. 3 февраля сила бури снизится.

По словам ученой, такие явления часто происходят в феврале и марте. Из-за них у метеочувствительных людей может сильнее болеть голова или возникать неожиданное ощущение усталости, а метеопатам с не очень хорошей опорно-двигательной системой волна солнечной плазмы грозит плохим самочувствием, слабостью и болью в суставах.

«Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», - добавила Бреус, говоря об опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы.

Она отметила, что отдельного медицинского средства против таких явлений нет, поэтому чаще всего люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой просто увеличивают на такие периоды объем принимаемых лекарств. Фото pixabay.com/qimono