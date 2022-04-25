25 апреля 2022, 21:37
ГИБДД проверила, насколько безопасно ездить в автобусах Петрозаводска
За выходные дни в столице Карелии два десятка водителей автобусов нарушили ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как водители маршруток соблюдают Правила дорожного движения в Петрозаводске. Мероприятие называется «Безопасный автобус».
Только за выходные дни инспекторы пресекли 20 нарушений правил. В частности, водители автобусов игнорировали ремни безопасности, нарушали требования дорожных знаков и правила маневрирования, транспортные средства имели технические неисправности.
Вдобавок у водителей имелись неоплаченные штрафы за совершенные ранее нарушения. Рейды продолжат. (фото ГИББДД: профилактическая работа с водителями маршруток)