ГИБДД проверила, насколько безопасно ездить в автобусах Петрозаводска

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как водители маршруток соблюдают Правила дорожного движения в Петрозаводске. Мероприятие называется «Безопасный автобус».

Только за выходные дни инспекторы пресекли 20 нарушений правил. В частности, водители автобусов игнорировали ремни безопасности, нарушали требования дорожных знаков и правила маневрирования, транспортные средства имели технические неисправности.

Вдобавок у водителей имелись неоплаченные штрафы за совершенные ранее нарушения. Рейды продолжат. (фото ГИББДД: профилактическая работа с водителями маршруток)