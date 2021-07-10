10 июля 2021, 14:58
Автоклуб 10 RUS

ГИБДД обратилась к водителям Карелии из-за жары

Водителям советуют оценить свое состояние перед поездкой, а при плохом самочувствии и вовсе не садиться за руль

Жаркая погода сохранится в ближайшие дни в республике. Такая погода может плохо сказываться на самочувствии водителей. В частности, ослабевает внимание, увеличивается время реакции,
ухудшается общее состояние.

Специалисты Госавтоинспекции Петрозаводска рекомендуют автомобилистам перед поездкой оценить свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от управления транспортным средством.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, специалисты советуют возить  в машине несколько бутылок прохладительных напитков. Если водитель почувствовал себя плохо, следует сразу остановиться, выпить воды, умыться, а при необходимости принять лекарства.

Если в машине нет кондиционера, то лучше совершать поездки утром и вечером, парковаться в тени, закрывать лобовое стекло светоотражающим экраном. (фото germania.one)

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