ГИБДД обратилась к водителям Карелии из-за жары

Жаркая погода сохранится в ближайшие дни в республике. Такая погода может плохо сказываться на самочувствии водителей. В частности, ослабевает внимание, увеличивается время реакции,

ухудшается общее состояние.

Специалисты Госавтоинспекции Петрозаводска рекомендуют автомобилистам перед поездкой оценить свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от управления транспортным средством.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, специалисты советуют возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков. Если водитель почувствовал себя плохо, следует сразу остановиться, выпить воды, умыться, а при необходимости принять лекарства.

Если в машине нет кондиционера, то лучше совершать поездки утром и вечером, парковаться в тени, закрывать лобовое стекло светоотражающим экраном. (фото germania.one)