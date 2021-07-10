Адская жара установится в Карелии с 11 июля

«Африканская жара» в Карелии усилится с воскресенья. Повышение температуры ожидается в центре и на юге республики. Об этом предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

«В связи с выносом на территорию Карелии еще более теплого воздуха с юга, на большей части республики повысится температура. С 11 июля ожидаем усиление жары на юге и местами в центре Карелии до +30...+34 градусов», - предупреждают местных жителей. Ожидается переменная облачность, местами не исключены локальные дожди с грозой. Сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Паблик со ссылкой руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова также сообщает, что северо-запад региона выдаст очередную серию суточных рекордов максимальной температуры. Рекорды можно ожидать в Санкт-Петербурге, Псковской, Новгородской, Смоленской областях и Карелии. Меньше шансов на преодоление рекордных отметок в центре Европейской России. (фото «Петрозаводск говорит»)