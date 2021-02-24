24 февраля 2021, 20:14
ГИБДД обратилась к водителям Карелии из-за меняющейся погоды
Автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах в условиях снегопада
Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям из-за сложных погодных условий, которые ожидаются в республике в ближайшее время. На Карелию надвигаются снегопады.
В ГИБДД просят автомобилистов в условиях непогоды не допускать экстренного торможения и резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.
Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в западных, центральных и южных районах Карелии начнутся сильные снегопады. Утром и днем возможны туманы. На дорогах ожидается гололедица. В МЧС также предупредили жителей Карелии о надвигающейся непогоде. Фото ГИБДД Карелии