ГИБДД обратилась к автомобилистам из-за непогоды

Непогода снова обрушилась на Карелию. Ветер стал сильнее. Пошел снег, местами мокрый. Метель продержится сутки. Видимость на дорогах станет хуже, может быть скользко. При гололедице возрастает и тормозной путь у автомобиля.

Водителей призвали быть внимательными, двигаться с безопасной скоростью, а при подъезде к «зебре» снижать скорость. ГИБДД обратилась и к пешеходам. Людей призвали также быть внимательными, дождаться полной остановки автомобиля и лишь потом переходить проезжую часть.

«В такую погоду водитель может не заметить вас, а резкое торможение может привести к заносу автомобиля и создать аварийную ситуацию», - добавили в ведомстве. // фото «Петрозаводск говорит»