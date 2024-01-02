02 января 2024, 08:52
ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах
Инспекторы выйдут в рейд «Контроль трезвости»
Сегодня в столице Карелии на дорогах пройдут сплошные проверки. Инспекторы будут проверять автомобилистов на состояние опьянения. О проведении рейда «Контроль трезвости» предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В прошлом году за 11 месяцев в Петрозаводске произошло 12 аварий с участием нетрезвых водителей, 4 человека погибли, 16 - получили травмы.
Автомобилисты также могут помочь информацией о нетрезвых водителях, сведения можно сообщать по номерам: 715-900, 78-44-44. // фото пресс-службы ГИБДД РК