ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах

Сегодня в столице Карелии на дорогах пройдут сплошные проверки. Инспекторы будут проверять автомобилистов на состояние опьянения. О проведении рейда «Контроль трезвости» предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В прошлом году за 11 месяцев в Петрозаводске произошло 12 аварий с участием нетрезвых водителей, 4 человека погибли, 16 - получили травмы.

Автомобилисты также могут помочь информацией о нетрезвых водителях, сведения можно сообщать по номерам: 715-900, 78-44-44. // фото пресс-службы ГИБДД РК