31 декабря 2023, 13:30
В центре Петрозаводска запретят левый поворот и парковку
Нововведения на одной из улиц города начнут действовать с середины января
В новом году для петрозаводских автомобилистов готовят очередные нововведения. С 18 января в центре столицы Карелии запретят стоянку и остановку в районе перекрестка улиц Титова и Пушкинской по нечетной стороне последней из них.
Также автомобилистам запретят поворачивать налево с улицы Титова на Пушкинскую.
В Госавтоинспекции города отметили, что нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов. // фото freepik.com/ kaboompics