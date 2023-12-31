В центре Петрозаводска запретят левый поворот и парковку

В новом году для петрозаводских автомобилистов готовят очередные нововведения. С 18 января в центре столицы Карелии запретят стоянку и остановку в районе перекрестка улиц Титова и Пушкинской по нечетной стороне последней из них.



Также автомобилистам запретят поворачивать налево с улицы Титова на Пушкинскую.





В Госавтоинспекции города отметили, что нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов. // фото freepik.com/ kaboompics