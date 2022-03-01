ГИБДД Карелии объявила о множестве вакансий

Госавтоинспекция Карелии пригласила на работу жителей республики. Об этом сообщается в официальном паблике ведомства в соцсети.

Вакансии открыты в Петрозаводске, Костомукше и практически во всех районах Карелии. Требуются инспекторы ДПС, госавтоинспекторы технического и дорожного надзора и другие специалисты.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в г. Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по РК (служба в районах республики): г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 202, 203, 311. Телефоны: 715-882, 715-809.

При личном посещении ведомства при себе необходимо иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы. Фото источника