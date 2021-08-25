Гериатрическое отделение на 15 коек открыли в Петрозаводске

25 августа на базе Республиканского центра паллиативной медицинской помощи на улице Толстого открылось гериатрическое отделение на 15 коек, с 2 койками реанимации. Об этом сообщил в своем аккаунте руководитель регионального Минздрава. В отделении сформирован штат сотрудников, включая врачей анестезиологов - реаниматологов, гериатров, врача по лечебной физкультуре, медицинского психолога, социального работника, медицинских сестер по уходу за пациентами.

Михаил Охлопков озвучил планы по созданию в поликлиниках кабинетов гериатров. Такой кабинет открыт в городской поликлинике №2. Также Минздрав намерен развивать амбулаторную выездную гериатрическую помощь на дому и кабинеты обезболивания, создавая амбулаторную паллиативную мини-поликлинику. Со слов министра, подобная практика будет применяться впервые в стране.

В паллиативном центре также хотят организовать отделение реабилитации. (фото ИА «Республика»)