28 июня 2023, 10:37
Генерал-лейтенант МВД разбился в ДТП на территории Ленобласти
Высокопоставленный сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии
Генерал МВД России Александр Травников разбился в аварии рядом со своим загородным домом. Серьезное ДТП произошло в деревне Липовая горка в Ленинградской области, передает Telegram-канал «112».
Генерал-лейтенант катался на квадроцикле, не справился с управлением и на скорости врезался в препятствие.
Бывшего руководителя Санкт-Петербургского университета МВД экстренно госпитализировали в реанимацию. У него диагностировали травму живота и разрыв почки. // фото: vestnikspbmvd.ru