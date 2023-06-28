Генерал-лейтенант МВД разбился в ДТП на территории Ленобласти

Генерал МВД России Александр Травников разбился в аварии рядом со своим загородным домом. Серьезное ДТП произошло в деревне Липовая горка в Ленинградской области, передает Telegram-канал «112».

Генерал-лейтенант катался на квадроцикле, не справился с управлением и на скорости врезался в препятствие.

Бывшего руководителя Санкт-Петербургского университета МВД экстренно госпитализировали в реанимацию. У него диагностировали травму живота и разрыв почки. // фото: vestnikspbmvd.ru