28 июня 2023, 10:19
Женщина на внедорожнике сбила свою ровесницу на «зебре»
Из-за неуступчивости автоледи произошла авария в Петрозаводске
Днем 27 июня 52-летняя женщина в Петрозаводске сбила на пешеходном переходе свою ровесницу. Это случилось в 12:00 на пересечении улиц Володарского и Калинина, сообщили в Госавтоинспекции.
Автоледи за рулем Haval поворачивала налево и не уступила дорогу переходившей проезжую часть по нерегулируемой «зебре» 52-летней горожанке.
Пострадавшая получила травмы, по факту в данный момент аварии идет проверка. // фото: ГИБДД Петрозаводска