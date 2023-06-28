Женщина на внедорожнике сбила свою ровесницу на «зебре»

Днем 27 июня 52-летняя женщина в Петрозаводске сбила на пешеходном переходе свою ровесницу. Это случилось в 12:00 на пересечении улиц Володарского и Калинина, сообщили в Госавтоинспекции.

Автоледи за рулем Haval поворачивала налево и не уступила дорогу переходившей проезжую часть по нерегулируемой «зебре» 52-летней горожанке.

Пострадавшая получила травмы, по факту в данный момент аварии идет проверка. // фото: ГИБДД Петрозаводска