Ночные похождения закончились для мужчины переломом и допросом

Сегодня ночью в 03 часа 25 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. В двухэтажном жилом доме на улице Парковой в окне застрял мужчина, сообщил наш источник в экстренных службах.

Прибывшие к месту вызова пожарные поняли, что достать мужчину снаружи не получится. Его нога застряла в окне. Было принято решение вначале вскрыть дверь квартиры, а уже затем с помощью спасательных веревок спустить его на землю. Необычная спасательная операция прошла успешно. В ходе осмотра было выявлено, что у мужчины сломана нога.

Оказалось, что не совсем трезвый кондопожанин, проживающий в этом доме на первом этаже, спускался с крыши. Как он там оказался – неизвестно, но мужчина стремился попасть в свою квартиру. Однако застрял в окне второго этажа, оно было открыто на проветривание.

После того как пострадавшему была оказана все необходимая медицинская помощь, его вызвали на допрос в полицию. Полностью картину произошедшего установят после проведения проверки. // фото: www.freepik.com