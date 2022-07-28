GEELY COOLRAY покоряет сердца жителей Карелии

Китайский автопром прочно завоевал место в сердцах российских автомобилистов, еще бы, ведь «китайцы» сейчас - это надежные, технологичные автомобили с инновационным дизайном и оптимальной стоимостью.

GEELY в России уверенно занимает лидирующую позицию среди китайских автопроизводителей и является полноценным игроком автомобильного рынка, встав в один ряд с европейскими брендами. Основное внимание компания уделяет инновационным решениям в области качества, безопасности, технологичности и дизайна.

Одним из таких творений бесспорно является стильный и динамичный GEELY COOLRAY. Наверняка вы уже встречали этот автомобиль на улицах города, а теперь давайте рассмотрим его с точки зрения технических характеристик и дизайна.

Притягивает взгляд

COOLRAY – это молодой атлет с уверенным и дерзким характером. Стремительные линии кузова, хищный «взгляд» светодиодных фар, двухцветные 18-ти дюймовые легкосплавные диски - с ним вы выбиваетесь из потока одинаковых машин и притягиваете всё внимание. Дополняют спортивный образ сдвоенные выхлопные патрубки, рейлинги на крыше и спойлер, а яркие цвета кузова с черными акцентами смягчат сердце даже самого требовательного клиента.

Проявляет характер

Если вам нравится динамичная езда с быстрым ускорением, то спортивный характер COOLRAY непременно придется вам по душе. Благодаря турбированному двигателю объёмом 1,5 литра и крутящему моменту в 255 Нм автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 8.4 секунды. А семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением быстро и точно переключает передачи, обеспечивая плавный разгон и торможение.

Знает всё о комфорте

Открывая дверь автомобиля, вы погружаетесь в тот неповторимый уровень комфорта, который раньше был доступен только для владельцев автомобилей бизнес - класса. Просторный салон, высококачественные материалы интерьера, хорошо поглощающие внешние и внутренние шумы, удобные эргономичные сиденья - всё это выгодно выделяет GEELY COOLRAY среди автомобилей своего класса.

Для удобства водителя уже с базовой комплектации предусмотрена кнопка запуска двигателя вместо ключа, мультимедиа можно управлять на руле, не отвлекаясь от дороги. Большой сенсорный экран и цифровая панель управления сделают процесс настройки опций простым и удобным, а атмосферная подсветка создаст особое настроение для каждой поездки.

Думает о безопасности

Безопасность для GEELY в приоритете, поэтому автомобиль оснащен всеми современными системами, позволяющими предупреждать водителя о возможных опасностях, например, контролировать распределение тормозных усилий в гололед и на мокром асфальте или обеспечивать устойчивость при подъеме и спуске. Преодолевать большие расстояния с минимальной нагрузкой на водителя позволит круиз-контроль, который уже есть в базовой комплектации.

COOLRAY имеет энергопоглощающий кузов из высокопрочной стали, а некоторые его элементы изготовлены по технологии горячей штамповки, что обеспечивает дополнительную прочность поверхностей. В салоне установлено 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки.

Видит других участников движения

С COOLRAY вы будете в курсе того, что происходит на дороге. Продвинутая программа мониторинга опасности столкновения передаст предупредительный сигнал на встроенный в зеркала световой индикатор. А функция ассистента автоматической парковки простым нажатием кнопки позволит поставить автомобиль в любом, даже самом неудобном и узком пространстве.

А самое приятное, что практически все эти опции есть уже в базовой комплектации! Проверьте сами, запишитесь на тест-драйв в К-Моторс по телефону: +7 (8142) 59-33-77

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