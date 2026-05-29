Где в Карелии активнее всего голосуют за благоустройство территорий

Уже более 43 тысяч жителей Карелии сделали свой выбор. В этом году в голосовании участвуют 95 общественных пространств, 41 из них получит в следующем году федеральные средства по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

Активнее всего выбирают территории для будущего благоустройства жители Олонца. Здесь уже определился лидер - большинство олончан поддерживают восстановление пешеходного моста, соединяющего остров Мариам и Октябрьскую улицу.

На втором месте по количеству проголосовавших с учетом численности населения – Пудож, где выигрывает Набережная «Русалей», расположенная в центре города вдоль озера Подгорное. Сейчас это заброшенная территория, на которой планируется установить смотровую площадку, освещение и информационные стенды.

Третье место делят Беломорск (большинством голосов горожане поддерживают второй этап благоустройства сквера на улице Октябрьской), Суоярви, где пока лидирует территория возле Ярмарочной площади на улице Гагарина, и Сегежа – здесь больше всего жителей выбрали благоустройство пространства за сквером на улице Мира.

Среди отстающих оказались Лахденпохья, Костомукша, Петрозаводск и Прионежский район.

Жителям Лахденпохьи необходимо выбрать между проектами по замене детской площадки на улице Гагарина и установке освещения в Сквере Памяти.

В Костомукше соперничают два берега – пруд «Утиный берег» и прогулочная тропа «Светлый берег».

В Петрозаводске, напомним, в голосовании участвуют 9 общественных территории. Три из них станут победителями и получат в 2027 году на благоустройство федеральные средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Первенство удерживает Аллея Физкультурников на Кукковке, на 100 голосов от нее отстает Парк «Патриот» на Древлянке. Третью позицию сохраняет Парк Слюдяной фабрики, периодически вплотную к нему приближается, а затем снова отстает Парк Каменный Бор в районе Ключевского шоссе. Сможет ли он попасть в тройку лидеров – зависит от голосов петрозаводчан.

Не менее интересно складывается ситуация в Медвежьегорске. Здесь из 10 участников голосования жители выбирают четверку победителей. На утро 29 мая разница между претендентами на четвертое место составляет всего пять голосов.

Голосование продлится по 12 июня включительно.