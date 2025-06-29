Где ты, лето?

По данным Карельского гидрометцентра, завтра по республике облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С, местами до +22°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +16,+18°С. Атмосферное давление будет расти.

Тем, кто выезжает в Санкт-Петербург на работу, не повезло: дорога будет непростой. В районе Свири и Лодейного Поля – вечером и ночью сплошные дожди при температуре +12, +13 градусов. Возможна гроза, сильные порывы ветра, сильный дождь. Видимость на дороге – соответствующая.

В Санкт-Петербурге вечером и ночью – дожди, в понедельник днем тоже будет поливать при температуре +16, +17 градусов, и только к вечеру дождь прекратится, и сквозь тучи проглянет солнце. © «Петрозаводск говорит»