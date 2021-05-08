Газ к домам площадью до 300 квадратных метров будут подводить даром

Бесплатное подключение к природному газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

– В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство, — рассказал Густов.

При этом проведение сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Бесплатное подключение коснется лишь тех, у кого максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не дальше чем в 200 метрах от газораспределительной магистрали.