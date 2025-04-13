Гараж вспыхнул под Петрозаводском

Сегодня днем в поселке Мелиоративный произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, сигнал о возгорании в гараже поступил на пульт дежурного в 13:14. На место отправились восемь специалистов.

В результате возгорания был поврежден один гараж на площади 18 квадратных метров. Пожарные успели эвакуировать два газовых баллона с пропаном. Для проверки были вскрыты два соседних гаража.

Пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания выясняется. © «Петрозаводск говорит»