13 апреля 2025, 18:26
Гараж вспыхнул под Петрозаводском
Пожарные тушили возгорание в поселке Мелиоративный
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня днем в поселке Мелиоративный произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
По данным источника, сигнал о возгорании в гараже поступил на пульт дежурного в 13:14. На место отправились восемь специалистов.
В результате возгорания был поврежден один гараж на площади 18 квадратных метров. Пожарные успели эвакуировать два газовых баллона с пропаном. Для проверки были вскрыты два соседних гаража.
Пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания выясняется. © «Петрозаводск говорит»