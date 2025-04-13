13 апреля 2025, 12:37
Человек пострадал в дорожной аварии в Кондопоге
Автомобиль вылетел в кювет в городе бумажников
Фото: «Петрозаводск говорит»
Вечером 12 апреля в Кондопоге произошла дорожная авария. В ней пострадал человек, сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Бумажников поступил на пульт дежурного в 20:47. На место выехали спасатели. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.
В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»