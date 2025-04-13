Человек пострадал в дорожной аварии в Кондопоге

Вечером 12 апреля в Кондопоге произошла дорожная авария. В ней пострадал человек, сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Бумажников поступил на пульт дежурного в 20:47. На место выехали спасатели. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»