ГАИ Петрозаводска внимательно присматривается к поведению пешеходов

Работу экипажа ДПС по пресечению нарушений со стороны пешеходов показало видео в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Два пешехода перешли дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

Несмотря на то, что они, вроде бы, не создали помех транспорту, такие действия являются грубым нарушением, за которое водителей могут строго наказать. Это – большой риск для всех участников движения.

Не случайно, что экипаж ДПС, заметивший это нарушение, подъехал к парочке для предусмотренных законом административных действий. Комментируя видео, участники паблика одобрили действия гайцов. Не секрет, что дисциплинированность пешеходов на дороге у нас, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И, кажется, в Петрозаводске дорожная полиция перестала смотреть на это сквозь пальцы. Это радует.