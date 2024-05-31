ГАИ обратилась к водителям из-за непогоды

В большинстве районов Карелии в начале июня ожидаются ливни, местами возможны град и шквалистый ветер.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям из-за непогоды. Водителей попросили соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать экстренного торможения. Также просят ездить с включенными фарами.

Водителей призвали быть внимательными перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений. // фото «Петрозаводск говорит»