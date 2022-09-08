Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) является единственной в Республике Карелия государственной микрофинансовой компанией.

В этом году ФСК отмечает юбилей микрофинансовой деятельности. 8 сентября 2017 года был подписан первый договор микрозайма. За 5 лет Фонд оказал государственную поддержку представителям бизнеса Республики Карелия на сумму 1,4 млрд. руб.

Широкая линейка программ финансирования позволяет субъектам МСП подобрать программу в зависимости от вида и места ведения деятельности по привлекательной процентной ставке.

Самая популярная программа в 2022 года – «Антикризисная» на пополнение оборотных средств на срок до двух лет с максимальной суммой 2 млн. руб. по ставке от 1 % годовых.

На текущий момент 56 субъектов МСП заключили договоры микрозайма по программе «Антикризисная» на сумму 69 млн. руб.

Более подробная информация об условиях оказания государственной поддержки размещена на официальном сайте http://garfond.karelia.ru.

Адрес: гор. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф.11, оф. 9

Предварительную консультацию можно получить по электронной почте: fsk.karelia@yandex.ru и тел. (814-2)67-20-51, +79210112065

На правах рекламы. ФОНД ПО СОДЕЙСТВИЮ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ) ИНН 1001019831 ОГРН: 1091000000508 Регистрационный № 1017031100918 в реестре членов СРО Союз "Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего бизнеса" от 06 октября 2017 года.