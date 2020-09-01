Фотовыставка «Карелия - далекая и близкая» открылась в Москве

В московском метрополитене открылась фотовыставка «Карелия - далекая и близкая», посвященная юбилею республики. Среди экспонатов – снимки лесных даров, закатов и карельских достопримечательностей.

Снимки карельских фотографов Ильи Тимина, Игоря Подгорного, Игоря Георгиевского, Юлии Лазаревой, Валентины Ротькиной-Качаловой, Натальи и Александра Федосовых, Анатолия Соколова, а также работы петербургских фотографов Антона Юшко и Андрея Куликова можно увидеть до 14 сентября на станции метро «Выставочная».

По сообщению паблика «Республика Карелия», карельский камень используется в оформлении станций метрополитена. Карельский габродиабаз, малиновый кварцит и валаамский гранит использовались при строительстве многих станций метро.



Ранее на станции метро «Балтийская» Академический хор метрополитена исполнил песню «Долго будет Карелия сниться». Помогали артистам юная певица София Хоменко и музыканты проекта «Музыка в метро».