Фотофакт: Гости на свадьбе в Питкяранте следят за торжеством с улицы

Любопытным кадром поделилась питкярантская газета "Новая Ладога" в своем паблике. Гости на свадьбе 3 июля наблюдают за торжеством в уличное окно.

Из-за пандемии некоторое время свадебных церемоний с участием гостей не проводилось вообще, в конце июня в зал разрешили допуск десятку человек, включая жениха с невестой и фотографом. Кто-то перенес свадьбу на более поздний срок, а кто-то не захотел. И часть гостей оказалась за бортом.

«И ведь правда, не пускают больше десяти человек. Вот, например, гости на сегодняшней свадьбе»,

- пишет газета.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» рассказывал о петрозаводской паре, которая решила пожениться в самый строгий этап ограничительных мер. Молодым негде было купить свадебные кольца и тогда будущий супруг самостоятельно изготовил кольца из карельской березы. Да, не с первой попытки, но сумел!