Forbes назвал самых богатых российских блогеров

Журнал Forbes представил рейтинг «50 самых успешных звезд России», куда вошли четыре блогера. Самой богатой среди «звезд Интернета» оказалась Анастасия Ивлеева, среди других знаменитостей она стала 18-й. Forbes посчитал, что Ивлеева заработала 2,7 миллиона долларов. Недавно девушка публично подтвердила свое расставание с рэпером Элджеем.

Следом идет видеоблогер Валентин Петухов, псевдоним Wylsacom. По оценке издания, он заработал 2,2 миллиона долларов.

Третьим в списке богатейших российских блогеров оказался Юрий Дудь с годовым доходом в 1,8 миллиона долларов. Замыкает четверку тиктокер Даня Милохин с доходом в 1,5 миллиона долларов.

В Forbes рассказали, какие факторы влияли на место знаменитости в рейтинге. Их всего два. Это доход и популярность, которая зависела от количества упоминаний в СМИ, запросов в поисковиках, числа подписчиков в YouTube и «Инстаграм». (фото kalhh, pixabay.com)