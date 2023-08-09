Фонтан «Калевала» подлатали, но плитка около него «гуляет»

Фонтан «Калевала» в центре столицы Карелии отремонтировали после жалоб петрозаводчан. В середине июля горожане обратили внимание на непривлекательный внешний вид чаши – некоторые плиты отвалились, а другие были близки к этому. А струйки фонтана «били» словно на последнем издыхании.

Декоративное покрытие восстановили в рамках спонсорской помощи, сообщили в пресс-службе городской администрации. Плиты «приклеили» на место.

«Специалисты восстановили декоративное покрытие чаши и подключили объект к водоснабжению. Теперь он будет работать до конца сезона городских фонтанов»,

- говорится в сообщении.

Между тем на площадке рядом с самим фонтаном восстановление требуется теперь покрытию. Каменные плитки в форме сот гуляют волной и не сидят на своих местах.

Фонтан «Калевала» посвящен 150-летию известного карело-финского поэтического эпоса. Он появился в городе на пересечении улиц Кирова и Свердлова в 1999 году. Скульптор «Калевалы» – Лео Ланкинен. // фото «Петрозаводск говорит»