Фонд «Защитники Отечества» помогает семьям погибших участников СВО

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает помогать родственникам погибших бойцов спецоперации. Яркий пример работы показали в Питкярантском районе, где социальный координатор помогла матери погибшего бойца оформить положенные денежные выплаты.

Специалист фонда Татьяна Дожидаева столкнулась с ситуацией, когда мама погибшего военнослужащего по состоянию здоровья не смогла оформить документы на выплаты через военкомат по причине того, что у женщины не было возможности выехать из деревни.

Татьяна взяла инициативу в свои руки и сама приехала к женщине в населенный пункт. Уже на месте матери погибшего помогли заполнить необходимые заявления.

Все документы переданы в военкомат. Семья погибшего бойца остается на сопровождении социального координатора,

– рассказывает специалист.

Отметим, в Республике Карелия филиал фонда работает по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1. Также в фонд можно обратиться по телефону (8-814-2) 44-53-10.

В Питкярантском муниципальном районе социальный координатор Татьяна Дожидаева ведет прием в здании администрации местного самоуправления по адресу: ул. Ленина 13, 1-й этаж, каб. 11. Режим работы: по будням с 9.00 до 17.15. Телефон +7-921-011-88-18.

//Фото: Фонд "Защитники Отечества"