«Фольксваген» разбился в Карелии, пассажирка оказалась в больнице

В субботу, 13 июля, в Олонецком районе произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадала женщина. Об этом информирует пресс-служба ГАИ Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 6:20 утра в деревне Мегрега. 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», предположительно, отвлекся от управления, из-за чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП травмы получила 50-летняя пассажирка. Женщина была госпитализирована. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГАИ