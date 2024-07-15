15 июля 2024, 12:02
«Фольксваген» разбился в Карелии, пассажирка оказалась в больнице
В Олонецком районе легковой автомобиль влетел в столб из-за невнимательности водителя
В субботу, 13 июля, в Олонецком районе произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадала женщина. Об этом информирует пресс-служба ГАИ Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 6:20 утра в деревне Мегрега. 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», предположительно, отвлекся от управления, из-за чего машина врезалась в опору ЛЭП.
В результате ДТП травмы получила 50-летняя пассажирка. Женщина была госпитализирована. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГАИ