Финский сыр нашли в одной из торговых точек Петрозаводска и сожгли

Во время совместной проверки транспортной прокуратуры Карелии и Россельхознадзора в Петрозаводске обнаружили запрещенный продукт. Это сыр из Финляндии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку в отношении таких товаров в России ввели санкции, их оборот запрещен. Финский сыр нашли 26 марта в торговом павильоне на Древлянке. Упаковку весом 1 килограмм изъяли.

- Выявленная продукция в соответствии с указом президента РФ от 29.07.2015 № 391 и постановлением правительства от 31.07.2015 № 774 уничтожена путем сжигания, - сказано в сообщении Россельхознадзора. // фото: freepik.com