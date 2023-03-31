Со стихийных свалок в Петрозаводске вывезут 1000 кубометров мусора

Подрядчика для ликвидации незаконных свалок нашли в Петрозаводске. Администрация подписала контракт с компанией «ПКФ ВТОРМЕТ», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мусор будут вывозить с общественных территорий, расположенных в различных районах. Всего должны убрать из города 1000 кубометров.

Работы планируют проводить с учетом обращений горожан. О несанкционированных свалках можно сообщить через электронную приемную, на почту adm@petrozavodsk-mo.ru или по телефону ЕДДС 051. // фото: freepik.com