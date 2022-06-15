Финская авиакомпания разорилась, облетая Россию

Старейшая в Финляндии авиакомпания испытывает серьезные трудности из-за того, что российское небо закрыто. С начала текущего года Finnair терпит операционный убыток, он составил 133 миллиона евро, пишет Helsingin Sanomat.

На грань банкротства авиаперевозчика поставили необходимость облетать российское воздушное пространство, существенно возросшая стоимость топлива и маленькая загрузка рейсов.

Сейчас финские авиалайнеры минуют Россию или через Северный Полюс, или через Кавказ. Первый маршрут небезопасен, второй слишком длителен.

Ранее финны превосходили конкурентов, которые летали на Дальний Восток. Их преимуществом было удачное географическое расположение. Сейчас оно не играет роли.

Finnair уже сократила много сотрудников, сдает самолеты и экипажи в лизинг. Возможно, компания вообще прекратит существование. // Фото: JUHANI NIIRANEN / HS